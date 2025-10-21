Eνημερωτικές δράσεις για την υγιεινή διατροφή στα σχολεία Πηγής και Γόμφων

Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης με τις σχολικές μονάδες της περιοχής, τα στελέχη συνεχίζουν με επιτυχία τον κύκλο ενημερωτικών δράσεων με επίκεντρο την υγιεινή διατροφή και τον τρόπο ζωής, απευθυνόμενο στους μαθητές των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υπό την στήριξη των Αντιδημαρχιών Υγείας και Παιδείας.

Οι συναντήσεις του κύκλου της διατροφής πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 20 Οκτωβρίου 2025, στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία Πηγής και Γόμφων, με την άριστη συνεργασία των διευθυντών και όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θεματική της δράσης είναι: «Τι πρέπει να τρώμε για να μεγαλώσουμε σωστά;». Εισηγήτριες της εκδήλωσης ήταν η Ψυχολόγος, κα Σ. Κουβάτα και η Κοινωνική Λειτουργός, κα Ε. Μπλατζή, επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Κοινότητας.

Στόχος της δράσης ήταν η καλλιέργεια σωστών διατροφικών συνηθειών από μικρή ηλικία. Οι μαθητές εμπέδωσαν βασικές αρχές υγιεινής διατροφής και τρόπου ζωής, με την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και ακολούθως με θεωρητική συζήτηση. Μέσα από παιχνίδι, ζωγραφιές, ερωτήσεις και διάλογο, κατανόησαν έννοιες όπως η ισορροπημένη διατροφή, οι διατροφικές ομάδες και η αξία τους, η αποφυγή υπερκατανάλωσης ζάχαρης, η κατανάλωση άφθονου νερού και υγρών για ενυδάτωση του οργανισμού.

Αποτέλεσμα του εγχειρήματος αυτού είναι η ενίσχυση για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη, διαύγεια σκέψης για μελέτη, σωματική ευεξία και ψυχική ισορροπία, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση και την ξεκούραση, απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ενίσχυση της αυτοφροντίδας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.