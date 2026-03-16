Eνημερωτικές δράσεις από τη ΔΕΥΑΤ σε δημοτικά σχολεία της πόλης

Η ΔΕΥΑΤ ενημερώνει μαθητές/τριες σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Τρικάλων για το δημόσιο αγαθό, το νερό, με μια σειρά δράσεων.

Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου κάθε χρόνου) η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων βρίσκεται δίπλα στη νεολαία και δη, στους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων.

Με ενημερωτικό βίντεο, με ομιλία και επεξηγήσεις από τα στελέχη της επιχείρησης, προωθούνται

– η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σημασία του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου

– η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

– η ανάδειξη της υπεύθυνης χρήσης του στην καθημερινή ζωή.

Η αρχή έγινε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, από το 26o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, όπου ο διευθυντής κ. Γιώργος Κωνσταντάκος, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές/τριες υποδέχθηκαν τη νέα αυτή δράση.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στον σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας της ΔΕΥΑΤ για την ορθή χρήση του νερού και μάλιστα από την παιδική ηλικία. Τα θετικά του προγράμματος εξήραν και ανέδειξαν, τόσο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, όσο και ο προϊστάμενος Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης.

Ακολούθησε η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, από τον γενικό διευθυντή της δημοτικής επιχείρησης κ. Χάρη Καλλιάρα.

Ένα υλικό που με παιγνιώδη τρόπο και ουσιαστικό, στοχευμένο λόγο και σκίτσα, αναφέρεται στον κύκλο του νερού, στα οφέλη από την εξοικονόμηση νερού, στο πόσιμο νερό στα Τρίκαλα και σε πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

Μετά το 26o Δημοτικό Σχολείο, ακολούθησε η ίδια δραστηριότητα στο 24o Δημοτικό και στο 10o Δημοτικό Σχολείο των Τρικάλων και θα συνεχιστεί με βάση προγραμματισμό, στα υπόλοιπα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με το πέρας της ενημερωτικής δράσης, μοιράστηκαν θερμός νερού σε όλα τα παιδιά ως κίνητρο για την ορθή χρήση του νερού και της συνειδητοποίησης των ιδιαίτερα ποιοτικών χαρακτηριστικών που καταναλώνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης.

Από το γραφείο Τύπου