Eνημέρωση φορέων στη Φαρκαδόνα για το νέο πρόγραμμα Leader

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, η ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε η Ομάδα Τοπικής Δράσης της «Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER 2023–2027.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις επιλέξιμες δράσεις, τους δικαιούχους, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης παρουσίασαν τα βασικά σημεία της παρέμβασης και απάντησαν σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα.