Eνημέρωση προσωπικού στον Μύλο των ξωτικών για την πυρασφάλεια

Συνεχίζει να εστιάζει στην ασφάλεια όλων ο Μύλος των Ξωτικών. Μετά τις ενημερώσεις του προσωπικού για τις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ, σειρά είχε η πυρασφάλεια.

Το προσωπικό που εργάζεται στον Μύλο και στην e-trikala ΑΕ ενημερώθηκε για όλα, όσα σχετίζονται με τη χρήση πυροσβεστικών μέσων.

Την ενημέρωση έκαναν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2026, στον χώρο του Μύλου, ο Αντιπύραρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου, αν. Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων και ο Υποπυραγός Απόστολος Παπασίμος, προϊστάμενος γραφείου πυρασφάλειας της Δ/σης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Τρικάλων.

Η ενημέρωση εστίασε στη θεωρητική και στην πρακτική ανάλυση ζητημάτων για τη χρήση πυροσβεστήρων, τη σημασία του αφρού, τα μέτρα ασφαλείας, τις δυνατότητες πυρόσβεσης κ.α.

