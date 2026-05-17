EΛ.ΑΣ: Συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης από τους επιτήδειους

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, επανέρχεται με ενημερωτικού χαρακτήρα συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδειους.

Οι επιτήδειοι, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που αποσκοπούν στον αιφνιδιασμό, επικαλούνται/προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, όπως τον υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ, τον λογιστή, τον γιατρό, τον αστυνομικό κ.λπ. και εναλλάσσοντας τα προσχήματα – τεχνάσματα που χρησιμοποιούν, επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή/και χρυσαφικά-κοσμήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που σας ζητούν:

– την καταβολή χρημάτων με διάφορα προσχήματα (π.χ. επείγουσα ανάγκη για χειρουργική επέμβαση συγγενικού προσώπου μετά από ατύχημα, απεμπλοκή από ποινικές συνέπειες συγγενικού προσώπου λόγω πρόκλησης θανατηφόρου/ σοβαρού τροχαίου ατυχήματος) ή

– την συγκέντρωση κοσμημάτων-χρημάτων για την αποφυγή “καταστροφής” αυτών από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος (βραχυκύκλωμα) και παράδοσή τους ή τοποθέτησή τους σε εξωτερικό χώρο της οικίας ή

– την καταγραφή χρυσαφικών που έχετε στην οικία σας για την αποφυγή επιβολής προστίμου ή κατάσχεσης από την εφορία ή

– την γνωστοποίηση τηλεφωνικά/καταχώριση προσωπικών οικονομικών δεδομένων-στοιχείων (κωδικούς pin – επαλήθευσης κ.λπ.) για την χορήγηση κάποιου επιδόματος, κ.λπ.

Συνιστάται:

– να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση,

– σε τέτοιες περιπτώσεις, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

– επισημαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται η πρακτική από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες να μεταβαίνουν υπάλληλοί τους σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν,

– να μην πείθεστε όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα ή τιμαλφή ή προς καταγραφή κοσμήματα,

– να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει,

– να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας,

– να μην πείθεστε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστοι, ιδιαίτερα δε χωρίς να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά,

– να αποφεύγετε τη γνωστοποίηση προσωπικών οικονομικών δεδομένων- στοιχείων και σε καμία περίπτωση να μην κοινοποιείτε σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ) ή τους κωδικούς επαλήθευσης,

– να μη συμπληρώνετε φόρμες με τα προσωπικά σας στοιχεία όταν σας αποστέλλονται από άγνωστες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω μηνυμάτων (SMS, Social Media κ.λπ.),

– σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων σε υποψήφιο πωλητή, να διασταυρώνετε τα στοιχεία του, ως δικαιούχου/σχετιζόμενου με τον υποδεικνυόμενο λογαριασμό,

– να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.),

– προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους σας καλούν, την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) κ.λπ. για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών,

– να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Σημειώνεται ότι μέθοδοι απατών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι καθώς και συμβουλές υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο https://www.astynomia.gr/, και ειδικότερα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Επιπλέον, πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://cyberalert.gr.