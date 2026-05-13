EΛΜΕΤ: Ποιοι εκλέγονται για το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΛΜΕ Τρικάλων για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Συνολικά ψήφισαν 463 καθηγητές. Βρέθηκαν 6 λευκά, 1 άκυρο ψηφοδέλτιο και 456 έγκυρα.

Έλαβαν:

Πρωτοβουλία Καθηγητών – ΣΥΝΕΚ 186 ψήφους, 2 σύνεδρους, ποσοστό 40,79%

ΔΑΚΕ 157 ψήφους, 2 σύνεδρους, ποσοστό 34,42%

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών 66 ψήφους, 1 σύνεδρος, ποσοστό 14,47%

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 47 ψήφους, ποσοστό 10,30%.

Εκλέγονται:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ -ΣΥΝΕΚ: Παπαζεύκου Ουρανία (176) και Ζιάκα Ιωάννα (41)

ΔΑΚΕ: Πασχάλης Νικόλαος (107) και Κίτος Ευάγγελος (97)

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Μιχαλάκης Κωνσταντίνος (64)