Eλληνοαμερικανός από την Φαρκαδόνα πέθανε ξαφνικά στην Αίγινα ενω βρισκόταν σε διακοπές

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Φαρκαδόνα η είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Αλεξίου (Brave Boy), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών.

Ο εκλιπών καταγόταν από τη Φαρκαδόνα, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπρόκτον της Μασαχουσέτης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το διάστημα αυτό βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές και συγκεκριμένα στην Αίγινα, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Η είδηση του αδόκητου χαμού του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φαρκαδόνα, όσο και στην ελληνική ομογένεια του Μπρόκτον, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας.

Θλίψη στη Φαρκαδόνα – Το τελευταίο «αντίο» αύριο Τρίτη στον Αλέξανδρο Αλεξίου (Brave Boy)

Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 11:30 π.μ., ενώ μετά την τελετή ο καφές θα προσφερθεί στο Κέντρο Δεξιώσεων «Ίριδα».

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν με βαθιά οδύνη η σύζυγός του Rosemary Veazie, τα αδέλφια του Νικόλαος & LaTonia Αλεξίου, Δημήτριος & Ουρανία Αλεξίου, τα ανίψια του Anthony, Hope και Niko, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς.

Η τελετή τελείται με την επιμέλεια του Γραφείου Τελετών «Κωνσταντίνος Κυρ. Γκαγκάς», Ν. Πλαστήρα & 25ης Μαρτίου 31, Φαρκαδόνα, τηλ. 6973903534.

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