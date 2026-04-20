Eκπαιδευτική ημερίδα για την εξυπηρέτηση πελατών από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλούν επιχειρηματίες και στελέχη της τοπικής αγοράς να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Εξυπηρέτηση πελατών στη λιανική, στην εστίαση και στον τουρισμό», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 17:30, στη Βιβλιοθήκη.

Η ημερίδα εντάσσεται στον κύκλο δράσεων “LevelUpYourBusiness”, που υλοποιείται από το Κέντρο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και στελεχών της τοπικής αγοράς.

Εισηγητές της ημερίδας θα είναι ο κ. Γιάννης Ζησιμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Zisimatos Management και πιστοποιημένος εκπαιδευτής, καθώς και ο κ. Χρήστος Λουκάς, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής Στελεχών.

Οι ημερίδες υλοποιούνται με την υποστήριξη της Zisimatos Management fbsolutions.gr στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.