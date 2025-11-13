Eκπαίδευση πρώτων βοηθειών για το προσωπικό του Μύλου των Ξωτικών

Εμφαση στην ασφάλεια και την υγεία των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών δίνει και φέτος ο Μύλος των Ξωτικών. Από το 2024 εντάθηκαν οι προσπάθειες για να παρέχονται άμεσα, πρώτες βοήθειες προς όποιον/α έχει ανάγκη (με λειτουργία ιατρείου και νοσηλευτικό προσωπικό πεζή εντός του πάρκου).

Πλέον η διοίκηση της e-trikala ΑΕ και η οργανωτική επιτροπή του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου πάρκου της χώρας αγκαλιάζει ακόμη περισσότερο κάθε επισκέπτη, κάθε ηλικίας.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στον Μύλο των Ξωτικών στις Πρώτες Βοήθειες και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων, στον Μύλο Ματσόπουλου, από εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Τα μέλη του ΕΚΑΒ παρείχαν θεωρητική και πρακτική καθοδήγηση στο προσωπικό, ενισχύοντας γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Εκτός από το προσωπικό του Μύλου των Ξωτικών, στην εκπαίδευση παραβρέθηκαν ακόμη, εργαζόμενοι/ες στην e-trikala ΑΕ, στελέχη της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Τρικκαίων και του τμήματος Τροχαίας Τρικάλων.

Ο Δήμος Τρικκαίων και η οργανωτική επιτροπή του «Μύλου των Ξωτικών» ευχαριστούν θερμά το ΕΚΑΒ Τρικάλων για την άριστη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή του στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών της φετινής διοργάνωσης.

Ο Μύλος των Ξωτικών, από τι 21 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τι 6 Ιανουαρίου 2026 υποδέχεται όλους τους φίλους και όλες τις φίλες με τον Πίτερ Παν, την Τίνκερμπελ, τα αγόρια της Χώρας του Ποτέ, τον Κάπτεν Χουκ, στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, στα Τρίκαλα, με δωρεάν είσοδο και δωρεάν δράσεις.

