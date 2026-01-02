Eκοψαν τη βασιλόπιτα στο Ροπωτό

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τη Δημοτική Κοινότητα Ροπωτού (του Δήμου Πύλης) και του Πολιτιστικού –Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού την Πέμπτη 1η του Έτους 2026, παρουσία αρκετού κόσμου στο κατάστημα του Μιχάλη Τσόλα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροπωτού κ. Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων –Επιστασίας-Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, η δημοτική Σύμβουλος κ. Λαμπρινή Οικονόμου και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροπωτού κ. Κων/νος Βελώνης.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ροπωτού κ. Κων/νος Πλιάτσικας δίνοντας τις καθιερωμένες ευχές για Καλή Χρονιά σε όλους.

Χαιρετισμό επίσης έκανε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κων/νος Βελώνης δίνοντας και αυτός με την σειρά του τις ευχές για Καλή Χρονιά.