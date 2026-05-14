Eκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο για τα 130 χρόνια του ΓΣΤ και της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Το ερχόμενο Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 6:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων

Την εκδήλωση αυτή διοργανώνουν ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων και ο Σύλλογος Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Φιλολογικό, Ιστορικό, Λογοτεχνικό Σύνδεσμο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων.

Η πιο πάνω εκδήλωση όπως και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν την προσεχή εβδομάδα τελούν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων.

Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται για να τιμηθεί η δράση των δύο αυτών Ιστορικών Σωματείων και η μακροχρόνια ιστορική διαδρομή τους για την ανάπτυξη των αθλητισμού και της μουσικής στα Τρίκαλα και να γίνει γνωστή η κοινή πορεία που ακολούθησαν υπό την σκέπη του «Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων» από το 1914 έως το 1929.

Τίτλος των επετειακών αυτών εκδηλώσεων είναι: «130 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και στην μουσική».

Πιο συγκεκριμένα, το πλούσιο πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης του ερχόμενου Σαββάτου θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, την βράβευση αθλητών του Γ.Σ.Τρικάλων, οι οποίοι έγραψαν ο καθένας την δική του λαμπρή ιστορία και κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο πάνθεο των μεγάλων αθλητών του ιστορικού Συλλόγου, όπως οι κάτοχοι των παγκόσμιων επιδόσεων στο άλμα επί κοντώ Χρήστος Παπανικολάου και Σοφία Σακοράφα στον ακοντισμό, οι Ροβέρτος Μαλικιώσης, Βαγγέλης Καραΐσκος, Θανάσης Καρακούσης, Κώστας Σγάρας, Βασίλης Πάντος, Χρήστος Κόφας και αρκετοί νεότεροι.

Επίσης θα βραβευθούν οι νεότεροι μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής από το 2022 έως και σήμερα που αποτελούν τη νέα γενιά και τη συνέχεια της μακράς μουσικής της παράδοσης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμη ιστορική αναδρομή με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που θα αναφέρεται στα 130 χρόνια προσφοράς των δύο ιστορικών Συλλόγων και θα διανθίζεται με μουσικά κομμάτια που άφησαν ανεξίτηλα το έντονο χρώμα τους στο διάβα των χρόνων (από το 1896 έως σήμερα) εκτελεσμένα από την Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων σε συνεργασία με το Δημοτικό χορευτικό συγκρότημα Τρικάλων, από την «Στρατιωτική Μουσική της VI ΤΑΞΥΠ Λάρισας» και την Μαντολινάτα του Βόλου “Come Prima”.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.