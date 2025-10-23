Eκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού στη Φαρκαδόνα

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένας μήνας αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, ένας μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γυναικείου πληθυσμού και όχι μόνο. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι απλώς μία ιατρική διάγνωση είναι μία εμπειρία ζωής που αγγίζει βαθιά τον άνθρωπο, την οικογένεια, την ψυχή.

Πίσω από κάθε ασθενή υπάρχει μια ιστορία δύναμης, φόβου, ελπίδας και αγάπης. Η πρόληψη σώζει ζωές, η ενημέρωση δίνει δύναμη και η στήριξη της κοινότητας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όλοι μαζί μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά και να στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη.

Με αφορμή λοιπόν τη συγκεκριμένη ημέρα, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Φαρκαδόνας, πραγματοποίησε στις 22 Οκτωβρίου στο Γενικό Λύκειο Φαρκαδόνας εκδήλωση με τίτλο «Ενημερώνομαι και Προλαμβάνω». Επρόκειτο για μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου.

Την έναρξη της εκδήλωσης τέλεσε η κα Γεωργοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας καθώς κα η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Φαρκαδόνας, κα Γκαγκά Σοφία.

Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση αποτέλεσε η κα Καναρά Μαρία, Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής-Τμήμα Μαστού του Γ.Ν. Τρικάλων και Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων, η εισήγηση της οποίας αφορούσε «Τα σύγχρονα δεδομένα στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του μαστού».

Επιπρόσθετα, η Κοινωνική Λειτουργός, κα Παράσχου Αναστασία και η Ψυχολόγος, κα Κωσταρέλου Παναγιώτα του Κέντρου Κοινότητας έθιξαν από κοινού το θέμα «Η γυναίκα και η μητέρα που νοσεί από καρκίνο του μαστού μέσα από τα μάτια των παιδιών της».

Να ευχαριστήσουμε θερμά την κα Καναρά Μαρία για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κοινού αναφορικά με ένα τόσο σημαντικό θέμα και τον Σύλλογο Γυναικών Φαρκαδόνας για την άριστη συνεργασία μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους όσους παρευρέθηκαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση καθώς και για το ενδιαφέρον που επέδειξαν.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027.