City Branding στα Τρίκαλα: Ολοκληρωμένο σχέδιο για περισσότερους επισκέπτες και επενδύσεις

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξωστρέφειας, τουριστικής προβολής και ενίσχυσης της ταυτότητας των Τρικάλων τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς: Τρίκαλα City Branding» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις».

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 22 Μαΐου 2026 και αφορά ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 290.000 ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και διαχρονική ταυτότητα για τον προορισμό «Τρίκαλα», ενισχύοντας τη θέση του στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας, το οποίο θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, την πολιτιστική της κληρονομιά και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των Τρικάλων, η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, η ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και η τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η πράξη υλοποιείται μέσω τριών διακριτών υποέργων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο προβολής του προορισμού.

Το πρώτο υποέργο αφορά την εκπόνηση της στρατηγικής «place branding» των Τρικάλων. Μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, θα διαμορφωθεί μια σύγχρονη ταυτότητα εξωστρέφειας που θα συνδέει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσιογνωμία του τόπου με ένα ενιαίο και αναγνωρίσιμο αφήγημα. Στο πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστεί η επικοινωνιακή στρατηγική του προορισμού και θα δημιουργηθούν ολοκληρωμένες προτάσεις οπτικής ταυτότητας, οι οποίες θα τεθούν υπόψη της τοπικής κοινωνίας για αξιολόγηση και έγκριση.

Το δεύτερο υποέργο επικεντρώνεται στην ψηφιακή και έντυπη προβολή των Τρικάλων. Προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων τουριστικών χαρτών, διαδραστικών εφαρμογών για κινητές συσκευές, σημείων ψηφιακής πληροφόρησης με χρήση QR codes και beacons, καθώς και η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα θα δημιουργηθούν φωτογραφικό λεύκωμα, θεματικοί χάρτες και σύντομα προωθητικά βίντεο, προσφέροντας στους επισκέπτες αλλά και στους δυνητικούς ταξιδιώτες μια ολοκληρωμένη πρώτη εμπειρία γνωριμίας με τον προορισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τρίτο υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις άμεσης προβολής στις τουριστικές αγορές. Συγκεκριμένα, θα διοργανωθούν τέσσερα ταξίδια εξοικείωσης (fam και press trips), κατά τα οποία τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές κοινής γνώμης από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα επισκεφθούν τα Τρίκαλα, γνωρίζοντας από κοντά τα αξιοθέατα και τις δυνατότητες της περιοχής. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα roadshows σε σημαντικές αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, χώρες της Δυτικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της παρουσίας των Τρικάλων στα διεθνή και εγχώρια δίκτυα τουριστικής προώθησης, καθώς και η ένταξη του προορισμού σε οργανωμένα τουριστικά πακέτα ταξιδιωτικών γραφείων και tour operators.

Η υλοποίηση της πράξης θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2029. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, τα Τρίκαλα επιχειρούν να αποκτήσουν μια σύγχρονη και ισχυρή τουριστική ταυτότητα, αξιοποιώντας την πολιτιστική τους κληρονομιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ως μοχλό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και οικονομικής προόδου για τα επόμενα χρόνια.

Θοδωρής Σταμούλης, trikalaenimerosi.gr