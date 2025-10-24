Bολιώτες μαθητές αναβιώνουν την παρέλαση στην Καστανιά Καλαμπάκας

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία αναλαμβάνει φέτος το ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο “Άγιος Ιωσήφ” του Βόλου, καθώς οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης θα παρελάσουν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στην ορεινή και απομακρυσμένη Καστανιά του Δήμου Καλαμπάκας, όπου παρέλαση δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και 27 χρόνια.

Η ιδέα ξεκίνησε από γονείς μαθητών, κάποιοι μάλιστα, με καταγωγή από την Καστανιά, και αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από τη διευθύντρια του σχολείου, κ. Σοφία Τσαρδακά, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

«Είναι μια πρωτοβουλία που συγκινεί όλους μας. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα και ανυπομονούν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία», δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου η κ. Τσαρδακά, τονίζοντας τη στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας Καστανιάς, κ. Κόφφα, για την οργάνωση της εκδήλωσης.

Οι μαθητές, μαζί με τους γονείς και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα από τον Βόλο ώστε να βρίσκονται εγκαίρως στην Καστανιά, όπου οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν το πρωί με εκκλησιασμό και κατάθεση στεφάνων. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης, καθώς και εθελοντές, συνολικά 24 άτομα, μεταφέροντας με περηφάνια τα χρώματα και τα ιδανικά της εθνικής επετείου.

Όπως ανέφερε η κ. Τσαρδακά, η ιδέα είχε προταθεί ήδη από πέρυσι και η θερμή ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν συγκινητική. «Ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία να επαναληφθεί και να ξαναζωντανέψει η παρέλαση στην Καστανιά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ελένη Ραυτοπούλου (ertnews.gr)