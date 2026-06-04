Bιωματική δράση “Παλεύουμε για Υγεία και Ευεξία”

Στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της υγείας των πολιτών του Εργαστηρίου Προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τον Αθλητικό σύλλογο ΑΠΣ Τρίκαλα και τη Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την υποστήριξη των ΚΔΑΠ Μάθηση και του Κέντρου Δικύκλου Πλακώνας θα υλοποιηθεί βιωματική δράση στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων που θα απευθύνεται στους δημότες του Δήμου Τρικκαίων.

Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης (άσκηση, αξιολόγηση, κλπ.) του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με την υγιεινή διαβίωση.