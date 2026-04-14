Bιολάντα: Επιβεβαιώνεται η διαρροή υγραερίου από το Γενικό Χημείο του Κράτους

Νέες, συγκλονιστικές πτυχές για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργάτριες, φέρνουν στο φως οι εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε δείγματα από τον χώρο της τραγωδίας αποκαλύπτουν μια γενικευμένη και σοβαρή διαρροή υγραερίου, οι ουσίες του οποίου είχαν ποτίσει το έδαφος, τον αέρα, ακόμη και τα δομικά υλικά του εργοστασίου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ελήφθησαν και εξετάστηκαν 24 συνολικά δείγματα στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026. Η έρευνα περιελάμβανε 16 δείγματα χώματος, δείγματα αέρα, υγραερίου, υλικών δαπέδου, ακόμη και φελιζόλ.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα των χημικών αναλύσεων είναι ότι η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο) ανιχνεύθηκε σε όλα τα σημεία ελέγχου. Μάλιστα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πραγματικές ποσότητες των αερίων ήταν πιθανότατα πολύ υψηλότερες από αυτές που καταγράφηκαν στο εργαστήριο, καθώς ένα μεγάλο μέρος τους διέφυγε στην ατμόσφαιρα λόγω της μεγάλης πτητικότητάς τους.Play Video

Η έκταση της διαρροής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ίχνη υγραερίου εντοπίστηκαν ακόμη και σε «τυφλό» δείγμα χώματος, το οποίο ελήφθη σε απόσταση 100 μέτρων μακριά από το εργοστάσιο. Αντίστοιχα ευρήματα υπήρξαν και σε γειτονικά χωράφια, επιβεβαιώνοντας ότι το αέριο είχε εξαπλωθεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από την κεντρική εγκατάσταση.

Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου και βουτανίου βρέθηκαν σε δείγμα φελιζόλ στην τάφρο του αγωγού, καθώς και σε καμένα υλικά από το δάπεδο του υπογείου. Στα δείγματα αυτά ταυτοποιήθηκαν επίσης αρωματικοί υδρογονάνθρακες (όπως τολουόλιο και ξυλόλιο) και θειούχες ενώσεις που αναδίδουν έντονη δυσοσμία.

Οι εκθέσεις του Χημείου εστίασαν και στην κατάσταση της υπόγειας σωλήνωσης που συνέδεε τις δεξαμενές. Αν και στην εξωτερική επιφάνεια του αγωγού παρατηρήθηκαν σημάδια διάβρωσης και σκουριάς, οι αναλυτές σημειώνουν ότι αυτή φαίνεται να είναι επιφανειακή και δεν διαπερνά το πάχος του σωλήνα.

Ωστόσο, οι έρευνες για τον εντοπισμό του ακριβούς σημείου διαρροής συνεχίζονται, καθώς το χώμα πέριξ του αγωγού βρέθηκε όξινο και κορεσμένο από υγραέριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δείγματα αερίου από τις δεξαμενές περιείχαν προπάνιο σε ποσοστό έως 89%, ενώ η έντονη οσμή των θειούχων ενώσεων ήταν αισθητή ακόμη και στις εργαστηριακές φιάλες.

Η ανίχνευση υγραερίου σε οπές του τσιμεντένιου τοίχου του υπογείου υποδηλώνει ότι τα εύφλεκτα αέρια είχαν βρει δίοδο προς το εσωτερικό της κατασκευής, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα. Τα στοιχεία αυτά, που έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Ανακριτή Τρικάλων, αναμένεται να ρίξουν φως στις ευθύνες για την πλημμελή συντήρηση ή την αστοχία των συστημάτων ασφαλείας που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

