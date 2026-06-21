Aφιερωμένη στον Κώστα Βίρβο η πρώτη ημέρα του συνεδρίου της Ένωσης Καραγκούνηδων Τρικάλων

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Συνεδρίου της Ένωσης Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων και συλλόγων του κάμπου συνεχίζει τις προετοιμασίες για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο και στο Μουσείο Τσιτσάνη, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασηςσυζητήθηκε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας(13 Νοεμβρίου), η οποία θα αποτελέσει και την πανηγυρική έναρξη του συνεδρίου. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον «Θεσσαλικό Κύκλο» και τον ποιητή-στιχουργό Κώστα Βίρβο για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικές με τη δημιουργία του «Θεσσαλικού Κύκλου»(Βίρβου-Μαρκόπουλου) και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα όπως ο οικονομικός προϋπολογισμός και η υλικοτεχνική κάλυψη των εργασιών του συνεδρίου, η κατανομή των θεματικών ενοτήτων και των αντίστοιχων εισηγήσεων-ανακοινώσεων στις τρεις ημέρες του συνεδρίου καθώς επίσης και ο εμπλουτισμός των εργασιών του συνεδρίου με παράλληλες εκδηλώσεις (παραδοσιακά δρώμενα και παραδοσιακούς χορούς). Οι εργασίες της δεύτερης και τρίτης ημέρας του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Τσιτσάνη.