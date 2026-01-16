Aυτοψία Μαράβα στο αθλητικό κέντρο “Σκαμνιές”

Σε αυτοψία προχώρησε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας σε έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΚΑΜΝΙΕΣ « στην Πηγή συνοδευόμενος από τον Αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος –Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών που γίνονται από τον Δήμο Πύλης στο παραπάνω έργο.

Συγκεκριμένα γίνονται εργασίες που αφορούν την συντήρηση και διαμόρφωση και περιβάλλοντος χώρου του Αθλητικού Κέντρου όπου επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του, ώστε να καταστεί ασφαλής ώστε να καταστεί φιλόξενος και αθλητές και πολίτες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025 και υλοποιεί Δήμος Πύλης

Υπενθυμίζουμε ότι την 1η Φεβρουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ και την 1η Μαρτίου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων, με διοργανωτές το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Πύλης και τον ΣΕΓΑΣ.