Aρχαιρεσίες και νέα διοίκηση στον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τον απολογισμό δράσης, τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου και έθεσε νέους στόχους για τον καινούριο χρόνο.

Στο τέλος της διαδικασίας εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο καθώς και νέα εξελεγκτική επιτροπή.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Κρανιάς

Αντιπρόεδρος: Ευγενία Σεπυριώτη

Γραμματέας: Μαργαρίτα Πατουλιώτη

Ταμίας: Φανή Γεωργολοπούλου

Μέλος: Ηλίας Ζάχος

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι η Ευθυμία Ρίζου και η Αδαμαντία Νεγρήν.

Στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Τσιοτινού Αθανασία, Ασλανίδης Χαράλαμπος και Στεργίου Κώστας.

Οι συναντήσεις των μελών του συλλόγου θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Πέμπτη βράδυ μετά τις 8.00 στο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.