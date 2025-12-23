Aποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα υποδομής στο Μυρόφυλλο

Ο Δήμος Πύλης προχώρησε στην υπογραφή μιας ακόμα σύμβασης που αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023. Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα υποδομής της Δ.Ε. Μυροφύλλου του Δήμου Πύλης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023».

Ανάδοχος του έργου είναι ο Σακκάς Γεώργιος, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άμεση και ασφαλή λειτουργική αποκατάσταση της περιοχής.

Αντικείμενο και σκοπός των εργασιών

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν:

• στην επιδιόρθωση σημείων του οδικού δικτύου που υπέστησαν φθορές

• στη αποκατάσταση μικρών τεχνικών έργων

• στην άρση καταπτώσεων και την βελτίωση της πρόσβασης όπου αυτή έχει διαταραχθεί

• στην προσωρινή σταθεροποίηση υποδομών που εμφανίζουν κινδύνους

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο των άμεσων ενεργειών του Δήμου για την αποκατάσταση των πληγεισών Κοινοτήτων, μέχρι την εκπόνηση και υλοποίηση των οριστικών μελετών και μόνιμων έργων.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, σημείωσε: «Με στοχευμένες και γρήγορες παρεμβάσεις, συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε τις ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Η Δ.Ε. Μυροφύλλου χρειάζεται άμεση υποστήριξη και το έργο αυτό έρχεται να καλύψει κρίσιμες ανάγκες της περιοχής.