“Aνοιχτές Θύρες 2026” από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει την υλοποίηση της προαιρετικής δράσης «Ανοιχτές Θύρες 2026», ύστερα από πρόταση του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων, σε συνεργασία με τον Επόπτη Ποιότητας της Δ.Ε. Τρικάλων, την Δ.Ε.Π.Π.Σ., τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολικών μονάδων της περιοχής.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη Διευθύντρια του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων κα Γεωργία Κουράκου, τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας κα Γεωργία- Κωνσταντία Καραγιάννη, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μαθηματικών κ. Δημήτρη Θεοχάρη, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων κ. Αγαθοκλή Αζέλη και τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Ιωάννη Ζάντζο στο γραφείο του Δ/ντή Δ.Ε. Τρικάλων.

Η προαιρετική αυτή δράση συγκροτεί ένα ανοιχτό, δυναμικό και συνεργατικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της συνεκπαίδευσης, της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης και της ενεργούς συμμετοχής όλης της σχολικής κοινότητας. Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας αποτελεί η συστηματική ετεροπαρατήρηση, ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και αναστοχασμού των εκπαιδευτικών πρακτικών.

Μέσα από επιμορφωτικές συναντήσεις, δειγματικές διδασκαλίες και οργανωμένες διαδικασίες ανταλλαγής εμπειριών, η δράση επιδιώκει:

την παρουσίαση και εφαρμογή προτάσεων των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών,

την ανάδειξη και διάχυση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων,

τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα Πειραματικά Σχολεία προς τα Σχολεία Γενικής Παιδείας και αντίστροφα,

τη δημιουργία κοινοτήτων επαγγελματικής μάθησης με σταθερή ανατροφοδότηση και τεκμηριωμένο αναστοχασμό.

Η ετεροπαρατήρηση δεν αντιμετωπίζεται ως αξιολογική διαδικασία, αλλά ως πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επαγγελματικού διαλόγου και συλλογικής βελτίωσης. Μέσα από την παρακολούθηση και ανάλυση δειγματικών διδασκαλιών, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το παιδαγωγικό τους ρεπερτόριο, να ενισχύσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ενσωματώσουν τεκμηριωμένες πρακτικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γόνιμη σύμπραξη Πειραματικών και Σχολείων Γενικής Παιδείας. Τα Πειραματικά Σχολεία, με τον θεσμικό τους ρόλο στην καινοτομία και τον παιδαγωγικό πειραματισμό, λειτουργούν ως κόμβοι παραγωγής και διάχυσης καλών πρακτικών. Παράλληλα, τα Σχολεία Γενικής Παιδείας, μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και την πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού, προσφέρουν πολύτιμη εμπειρική γνώση και εφαρμοσμένες λύσεις. Η αμφίδρομη αυτή σχέση ενισχύει τη συνοχή του εκπαιδευτικού συστήματος και διαμορφώνει ένα οικοσύστημα συνεργασίας και αμοιβαίας ενδυνάμωσης.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων φιλοδοξεί η Δράση «Ανοιχτές Θύρες 2026» να εξελιχθεί σε σταθερό θεσμό παιδαγωγικού διαλόγου και οργανωμένης ανταλλαγής καλών πρακτικών, αναδεικνύοντας το σχολείο ως κοινότητα μάθησης, δημιουργικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης:«Η ετεροπαρατήρηση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών δεν αποτελούν απλώς μία επιμορφωτική διαδικασία, αλλά μια στρατηγική επιλογή για τη συστηματική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής ποιότητας. Μέσα από τις “Ανοιχτές Θύρες 2026” καλλιεργούμε κουλτούρα συνεργασίας, ενισχύουμε την επαγγελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών και διαμορφώνουμε ένα σχολείο που μαθαίνει, εξελίσσεται και καινοτομεί. Η σύμπραξη Πειραματικών και Σχολείων Γενικής Παιδείας, αποτελεί επένδυση στη συλλογική γνώση και στη βιώσιμη ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας».