Aκυρώνονται οι αποκριάτικές εκδηλώσεις στον Δήμο Πύλης

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους για το τραγικό δυστύχημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, που κόστισε τη ζωή σε εργαζόμενους της επιχείρησης, ο Δήμος Πύλης αποφασίζει την ακύρωση του συνόλου των αποκριάτικων εκδηλώσεων, τις οποίες είτε διοργάνωνε είτε συμμετείχε.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Πύλης με τους πολιτιστικούς συλλόγους Πύλης και Γόμφων που συμμετέχουν στη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων, στο πλαίσιο διαλόγου, συνεννόησης και κοινής στάσης απέναντι στο τραγικό γεγονός.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και στους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πύλης τονίζει:

«Οι στιγμές που βιώνουμε είναι στιγμές πένθους και περισυλλογής. Η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπει εορτασμούς. Μετά από διάλογο και κοινή απόφαση με τους συλλόγους της περιοχής, προχωρούμε στην ακύρωση των εκδηλώσεων, με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και αλληλεγγύη προς τις οικογένειές τους».

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανθρώπινη ζωή και η συλλογική ευθύνη υπερισχύουν κάθε εορταστικής δραστηριότητας.