800.000 ευρώ στη ΔΕΥΑ Μετεώρων για έργα αποκατάστασης από τις νέες καταστροφές

Η ΔΕΥΑ Μετεώρων θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 800.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών που προήλθαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Πρόκειται για νέα πρόσκληση από το Υπ. Εσωτερικών (χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών), ενώ ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών είναι:

α) Έργα για την επαναφορά των πληγεισών υποδομών αρμοδιότητας OTA σε κατάσταση ασφαλή και λειτουργική

β) Έργα που αφορούν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας υφιστάμενων υποδομών αρμοδιότητας OTA

γ) Έργα που αφορούν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών στις πληγείσες υποδομές αρμοδιότητας OTA.