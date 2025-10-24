500 δένδρα – ανάσες ζωής από την ΟΛΥΜΠΟΣ σε δήμους και σχολεία της Αττικής

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, παραμένοντας πιστή στις αξίες της βιωσιμότητας και του σεβασμού προς το περιβάλλον, πραγματοποίησε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, μέρος του προγράμματος δενδροφύτευσης 500 δενδρυλλίων σε δήμους και σχολεία της Αττικής, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all.

Η δράση αποτελεί συνέχεια του προγράμματος δενδροφύτευσης που υλοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχε ενεργά το ανθρώπινο δυναμικό της ΟΛΥΜΠΟΣ, συμβάλλοντας εθελοντικά στην προσπάθεια αναγέννησης του πρασίνου σε περιοχές που το έχουν άμεση ανάγκη.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με θετικό αποτύπωμα στον άνθρωπο και το οικοσύστημα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η επιχειρηματικότητα οφείλει να συνυπάρχει με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη προοπτική.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: