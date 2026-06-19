5ο Νηπιαγωγείο: Ταξίδι στη μουσική ιστορία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων (φωτο)

Ένα όμορφο και χρήσιμο μουσικό ταξίδι στην ιστορία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων απόλαυσαν μαθητές και μαθήτριες του 5ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, συνοδευόμενοι/ες από τις Νηπιαγωγούς και τους γονείς – κηδεμόνες τους, επισκέφθηκαν τη Δωροθέα Σχολή και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, από τον πρόεδρο και την ταμία του Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής κ.κ. Οδυσσέα Τράντο και Ασπασία Βλαχοκώστα, αντιστοίχως.

Καθισμένοι στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, οι λιλιπούτειοι/ες μαθητές και μαθήτριες ταξίδεψαν πίσω στο χρόνο και έμαθαν για την ιστορία της. Έκαναν ερωτήσεις στον κ. Τράντο και έπαιξαν μουσικά παιχνίδια. Ακόμη έγιναν κι εκείνοι μουσικοί για λίγο! Στη συνέχεια ξεναγηθήκαν στο μουσείο της Φιλαρμονικής, το οποίο περιλαμβάνει στολές, μουσικά όργανα, αρχειακό υλικό, παλαιές μουσικές παρτιτούρες και ενθυμήματα.

Κι όπως τονίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου «επιστρέψαμε στο σχολείο πλημμυρισμένοι από μουσικές νότες και εικόνες! Ευχαριστούμε θερμά για τη άψογη φιλοξενία και την πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία που προσέφεραν στους μαθητές μας».

Από το γραφείο Τύπου