450 «καλάθια αγάπης» από τον Δήμο Τρικκαίων σε μέλη ευπαθών ομάδων

Σταθερά ο Δήμος Τρικκαίων βρίσκεται δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πολύ περισσότερο στις γιορτές, όταν προσφέρει προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι σε οικογένειες και μέλη ευπαθών ομάδων, που διαβιούν στην τρικαλινή κοινωνία.Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τρικκαίων. Εκεί, όπου διανέμονται «καλάθια αγάπης» με τρόφιμα για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εκεί, όπου όλον τον χρόνο η κοινωνική μέριμνα συνδυάζεται με την ανθρώπινη προσέγγιση.

Ο κ. Σακκάς ενημερώθηκε για τα 450 «καλάθια αγάπης» που διανεμήθηκαν φέτος, το 2025, σημειώνοντας το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά αυτή του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας. Μαζί του, η αντιδήμαρχος Δήμητρα Νάτσινα, η προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Στ. Πελίγκου, η προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας (της ίδιας Διεύθυνσης) και στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.