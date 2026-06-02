«Τρικαλιφόρνια — Μια επαναστατική ιστορία» στο Μουσείο Τσιτσάνη

Το Μουσείο Τσιτσάνη υποδέχεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:30, την παρουσίαση του πρώτου μυθιστορήματος του Αριστείδη Δημήτρη, «Τρικαλιφόρνια — Μια επαναστατική ιστορία» (εκδόσεις: moodbook, Τρίκαλα 2025).

Μία όχι και τόσο τυπική παρουσίαση βιβλίου, αλλά μια αφηγηματική και μουσική εμπειρία.

Ο Δημήτρης Τσίκος δανείζει τη φωνή του σε επιλεγμένα αποσπάσματα, μεταφέροντας τον αναγνώστη από τα κύματα της Τρικαλιφόρνια στα στενά της Λαριζόνα και από τις παράνομες συναντήσεις των Αυτόφωτων Ψαράδων στις σιωπές ενός ήρωα που αρνείται να συμβιβαστεί.

Η Ειρήνη Χαριτάκη ντύνει μουσικά τη βραδιά, χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα σε σουρεαλιστικές σκηνές δράσεις αλλά και εσωτερικής αναζήτησης μιας γενιάς που ψάχνει νόημα.

Ο Αριστείδης Δημήτρης είναι από τη Λάρνακα Κύπρου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα με μουσική, μπατζίνα, πολιτικές συζητήσεις και ιστορίες από έναν κόσμο που πότε καταρρέει και πότε (ή καλύτερα ποτέ δεν) αντιστέκεται. Η «Τρικαλιφόρνια» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα· ένας φόρος τιμής στην οργή, τη φιλία, τη χιουμοριστική απελπισία και την επαναστατική φαντασία.

Για το βιβλίο

Ο Μανωλάκης γεννήθηκε στην Τρικαλιφόρνια, μια μυθική πόλη κάπου στον θεσσαλικό κάμπο, όπου σμίγουν οι φοίνικες, με τα μπαμπάκια και το τσίπουρο, με το σερφ. Μεγαλωμένος με ιδανικά αλληλεγγύης και ελευθερίας, θα χάσει τους γονείς του και μαζί, κάθε πίστη στη δικαιοσύνη.

Στην Αθήνα των Εξαρχείων, θα γνωρίσει τον Θεωρητικό, έναν μυστηριώδη εμμονικό επαναστάτη, που εξαφανίζεται για χρόνια και επιστρέφει αποφασισμένος να αλλάξει τον κόσμο.

Μια σουρεαλιστική, χιουμοριστική και βαθιά πολιτική αφήγηση για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε έναν κόσμο που καταρρέει… και να επιμένεις να τον ονειρεύεσαι αλλιώς.

Το βιβλίο «Τρικαλιφόρνια — Μια επαναστατική ιστορία» (ISBN: 978-618-86060-1-2) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις moodbook (Τρίκαλα, 2025) και διατίθεται στο moodbook.gr καθώς και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.