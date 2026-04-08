Πασχαλινή στήριξη τρικαλινών με 400 «συσκευασίες αγάπης» από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Τρικκαίων  

Με 400 συσκευασίες τροφίμων και προϊόντων ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει τρικαλινούς/ες δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τις ημέρες του Πάσχα. Το πρωί της Μ. Τέταρτης 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε τον χώρο της κοινωνικής δομής, για να ενημερωθεί για την πορεία της διανομής των προϊόντων και τροφίμων που παραδίδονται σε τους δικαιούχους.Ο κ. Σακκάς υπενθύμισε τη σημαντική συνεισφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου προς συμπολίτες/ισσες που χρήζουν στήριξης, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία με φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) που προσφέρουν προϊόντα.

Στον χώρο του Παντοπωλείου παρέστη επίσης και η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, Δήμητρα Νάτσινα.

Η διανομή των προϊόντων γίνεται από το προσωπικό των κοινωνικών δομών του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) και το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας με την προϊσταμένη κ. Βέρα Ντάκου.