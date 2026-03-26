Μαθηματικά, Ιατρική και Τεχνητή Νοημοσύνη στο 3ο Συμπόσιο Μαθηματικών στα Τρίκαλα

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το 3ο Συμπόσιο

Μαθηματικών με τίτλο: «Μαθηματικά και Ιατρική: Διδακτικές πρακτικές και εργαλεία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2026 στα Τρίκαλα, στην Στέγη Λαϊκού Πολιτισμού, Πινακοθήκη Θ. Μάρκελλου – Μ. Καταφυγιώτη, Γαριβάλδη 8, Τρίκαλα.

Το συμπόσιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

καθώς και σε επιστήμονες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τη σύνδεση των

Μαθηματικών με σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των Μαθηματικών σε πεδία

όπως η Ιατρική, η στατιστική ανάλυση δεδομένων και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα από

εισηγήσεις και συζητήσεις, θα παρουσιαστούν σύγχρονες εφαρμογές της μαθηματικής σκέψης,

καθώς και διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες, καθώς και στην

ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Το

συμπόσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών,

συμβάλλοντας στη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και στην ανάδειξη της σημασίας

τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Οι εργασίες του συμποσίου περιλαμβάνουν εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών, παρουσιάσεις

και συζητήσεις γύρω από τη μαθηματική εκπαίδευση και τις εφαρμογές των Μαθηματικών στις

επιστήμες της υγείας και στις τεχνολογίες αιχμής.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για το κοινό.