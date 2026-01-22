Στην Άρτα ο Σκρέκας – Συνεχίζει τις περιοδείες σε όλη την Ελλάδα

Συνεχίζοντας τον κύκλο των περιοδειών του, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, πραγματοποίησε περιοδεία στην Άρτα, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, και τον Βουλευτή Άρτας, Γιώργο Στύλιο, στοχεύοντας στη διαρκή επικοινωνία με τη βάση της παράταξης και την ενεργή παρουσία, δίπλα στους πολίτες.

Κεντρικός άξονας της περιοδείας ήταν η συνεδρίαση διευρυμένης Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειεας Άρτας, όπου η μεγάλη συμμετοχή στελεχών και μελών ανέδειξε τη διάθεση τους να μοιραστούν σκέψεις, προβληματισμούς και προτάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων

και του σχεδιασμού των επόμενων δράσεων. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο και ο καλύτερος συντονισμός δράσεων και πρωτοβουλιών της παράταξης, με στόχο να παραμένει σταθερά κοντά στην κοινωνία και στις

ανάγκες της.

Στο πλαίσιο της περιοδείας πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συναντήσεις με θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και συγκεκριμένα με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Ψαθά Βασίλειο, τον Δήμαρχο Αρταίων κ. Σιαφάκα

Χριστόφορο, καθώς και με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Άρτης κ.κ. Καλλίνικο.

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής παραγωγής αλλά και το πως η παράδοση μπορεί να αποτελέσει δύναμη για το μέλλον. Στις συναντήσεις του, συζήτησε τις προοπτικές ανάπτυξης, στάθηκε ιδιαίτερα στις

προσπάθειες της νέας γενιάς που επενδύει και δημιουργεί στον τόπο της, ενώ τόνισε ότι όταν ο πρωτογενής τομέας συνδέεται με τη μεταποίηση, μπορεί να γίνει πραγματικός μοχλός ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αξιοποίηση της οικογενειακής τεχνογνωσίας και της τοπικής ταυτότητας ως βάση για σύγχρονες, εξωστρεφείς πρωτοβουλίες που στηρίζουν την απασχόληση και ενισχύουν την τοπική οικονομία.