16 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στη Θεσσαλία

Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 546 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 16 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 3 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου και 2 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 269 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 63 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 87 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου και 6 σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.