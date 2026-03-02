1.300 έφηβοι πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα δίνουν ραντεβού στα Τρίκαλα

Τα Τρίκαλα ετοιμάζονται να υποδεχθούν 1.300 εφήβους από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο πλαίσιο της 41ης ΠΑΠΕ (Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση), της μεγαλύτερης πανελλήνιας συνάντησης εφήβων στη χώρα.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, μετατρέποντας την πόλη σε επίκεντρο της πανελλήνιας νεανικής δημιουργίας.

Η κορυφαία αυτή δράση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που απευθύνεται στους Ανιχνευτές (εφήβους 15–18 ετών), υλοποιείται ανελλιπώς από τη δεκαετία του 1980 και ταξιδεύει κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Φέτος, για πρώτη φορά, φιλοξενείται στα Τρίκαλα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πόλης ως τόπου φιλοξενίας μεγάλων πανελλήνιων διοργανώσεων νεολαίας.

Με κεντρική θεματική τον πολιτισμό, η 41η ΠΑΠΕ δεν αποτελεί απλώς μια μαζική συνάντηση νέων, αλλά ένα οργανωμένο εργαστήρι ιδεών και έκφρασης. Οι ίδιοι οι έφηβοι παρουσιάζουν πρωτογενείς έρευνες που έχουν εκπονήσει, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ταινίας μικρού μήκους, θεατρικού έργου, φωτογραφίας, σκίτσου ενώ χορευτικά συγκροτήματα και μουσικά σχήματα που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους ανεβαίνουν στη σκηνή, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μια μεγάλη γιορτή νεανικής δημιουργίας. Κατά την διάρκεια της Π.Α.Π.Ε. πραγματοποιούνται και σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις όπως εισηγήσεις, Forum, δημιουργικών εργαστήριων κ.α.

Η ΠΑΠΕ αποτελεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας, καλλιεργώντας δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, δημόσιας παρουσίασης και ενεργού συμμετοχής, δίνοντας ουσιαστικό βήμα στη φωνή των νέων.

Η παρουσία 1.300 εφήβων, συνοδών και στελεχών στην πόλη αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική κινητικότητα στην τοπική οικονομία και να ενισχύσει την εικόνα των Τρικάλων ως πόλης που επενδύει στη νεολαία, τον πολιτισμό και τις μεγάλες πανελλήνιες διοργανώσεις.