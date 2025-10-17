Όχημα έπεσε σε χαράδρα 100 μέτρων στη Μ. Κερασιά – Στο Κ.Υ. Καλαμπάκας η τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην εθνική οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων, στο ύψος της Μεγάλης Κερασιάς, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 100 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας με επικεφαλής τον Διοικητή, κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, και έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό γυναίκας, συνεπιβάτιδας του οχήματος.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ Καλαμπάκας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων.

