Όλα έτοιμα για την δίκη των Τεμπών – θα πραγματοποιούνται δύο ή τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα

Στη Λάρισα βρέθηκε χθες το μεσημέρι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος – για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα – στο πλαίσιο της διευθέτησης των τελευταίων εκκρεμοτήτων ενόψει και της κύριας δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου, όπως σημειώνει ο Βαγγέλης Κακάρας στην Ελευθερία.

Ειδικότερα ο κ. Λάσκος, παρουσία δικαστικών λειτουργών και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκε χθες το μεσημέρι στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας, επιθεωρώντας την αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα και με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας θα απαντηθούν «πρακτικά» ζητήματα όπως η χωρητικότητα, με αφορμή και το πλήθος των παρισταμένων στη «μητέρα των δικών», όπως και θέματα λειτουργίας των χώρων, της κάλυψης από τα Μέσα Ενημέρωσης κλπ.

Διευκρινίζεται πως χθες επίσης ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός πρόσθετου χώρου (κοντέινερ) εξωτερικά του πρώην συνεδριακού κέντρου για την κάλυψη των αναγκών των Μέσων Ενημέρωσης, πέραν της μικρής αιθούσης εσωτερικά του κτιρίου.

Η πολύκροτη δίκη όπως είναι γνωστό θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της Δευτέρας με την εκφώνηση των ονομάτων των 36 κατηγορουμένων, για να ακολουθήσει η δήλωση των 230 παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας (κυρίως συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας), διαδικασία για την οποία ενδεχομένως να απαιτηθεί και επόμενη συνεδρίαση. Έτσι μόνο την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει γνωστό αν θα συνεχιστεί η διαδικασία και την ερχόμενη Τρίτη όπως επίσης θα αποσαφηνιστεί, το πόσες ημέρες θα συνεδριάζει το δικαστήριο. Μέχρι σήμερα πάντως και από την πλευρά των δικηγόρων γίνεται συζήτηση για δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα, χωρίς να αποκλειστεί και μια τρίτη ημέρα.

