Ψηλά ο Δήμος Τρικκαίων σε παρεχόμενες υπηρεσίες – Τα στοιχεία του ΥΠ.ΕΣ.

Πρώτος ανάμεσα στους Μεγάλους Ηπειρωτικούς Δήμους και Δήμους Πρωτευουσών Νομών και δεύτερος πανελλαδικά (ανάμεσα σε 332 Δήμους) είναι ο Δήμος Τρικκαίων για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του, βάσει επίσημων στοιχείων πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρωτιά αφορά στη λειτουργία του Δήμου και σε παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες σε 9 διαφορετικά επίπεδα και επιβεβαιώνεται με μετρήσιμα στοιχεία.

Αυτά τα στοιχεία καταγράφονται στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων ΟΤΑ (deiktesota.gov.gr) του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2024.

Ο Κόμβος Επιδόσεων θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για να χαράσσονται στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας των Δήμων. Αυτό επιτυγχάνεται με την απευθείας πρόσβαση των πολιτών σε δεδομένα και δείκτες που αφορούν στη λειτουργία και στη δραστηριότητα των Δήμων. Επίσης, σε αναφορές (reports) που επιτρέπουν τη συγκριτική παρακολούθηση των επιδόσεων ανά κατηγορία ΟΤΑ, ανά τομέα πολιτικής και συνολικά.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, που καλύπτει 9 κρίσιμους τομείς λειτουργίας των Δήμων: Οικονομική λειτουργία, Βιώσιμη Κινητικότητα, Πολιτιστικές Υποδομές και Υπηρεσίες, Περιβάλλον και Απορρίμματα, Προσχολική Αγωγή – ΚΔΑΠ, Κοινωνική προστασία, Πολιτική προστασία, Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, με τον Δήμο Τρικκαίων να καταγράφει υψηλούς δείκτες.

Η πρωτιά του Δήμου Τρικκαίων αποτελεί προϊόν οργανωμένης προσπάθειας που προέρχεται από

– τη συστηματική καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων

– την οργανωμένη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του

– την επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

– τη συνέπεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών

Ο Δήμος Τρικκαίων επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία, εξετάζοντας και αξιολογώντας τους επιμέρους δείκτες, που αναδεικνύουν το παραγόμενο έργο και την προσπάθεια που καταβάλλεται, για τη βελτιωμένη και βιώσιμη καθημερινότητα στην πόλη και τα χωριά.

Από το γραφείο Τύπου