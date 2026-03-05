Τοπικά

Χωρίς κρούσματα ευλογιάς Tρίκαλα και Θεσσαλία στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα κρούσματα ευλογιάς στην ελληνική επικράτεια έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τα Τρίκαλα και τη Θεσσαλία γενικότερα να απουσιάζει από τη σχετική λίστα για το διάστημα 16-28 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στην προηγούμενη ανακοίνωση των συγκεντρωτικών στοιχείων (12/02) για την περίοδο για την περίοδο 1–8 Φεβρουαρίου, Μαγνησία αλλά και Καρδίτσα είχαν από ένα κρούσμα.

Όσον αφορά το δεύτερο μισό ουσιαστικά του Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν συνολικά δέκα νέα κρούσματα, τα μισά εκ των οποίων στην Αιτωλοακαρνανία. Άλλα δύο καταγράφηκαν στην Ηλεία, δύο στη Ροδόπη και ένα στη Φωκίδα.

