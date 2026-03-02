“Χρώματα Παράδοσης” από τον Χορευτικό Ομιλο Τρικάλων

Η παράδοση δεν είναι μόνο χορός. Είναι αξίες, είναι αλληλεγγύη και ο Xορευτικός Όμιλος Τρικάλων το δείχνει κάθε χρόνο έμπρακτα.

Έτσι λοιπόν και φέτος, για πολλοστή φορά, ο Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων πραγματοποίησε μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Χρώματα Παράδοσης» με πολύ μεγάλη επιτυχία, το απόγευμα της Πέμπτης 26.2.26 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων.

Οι χορευτικές ομάδες, παιδικές και ενηλίκων, υπό την επίβλεψη των χοροδιδασκάλων τους κ. Παναγιώτη Μάνου και κας Μαρίας Βαρδίκου, παρουσίασαν ένα υπέροχο πρόγραμμα που άφησε το στίγμα του στους θεατές. Την παρουσίαση του προγράμματος επιμελήθηκε η κα Ραφαέλα Μάνου.

Οι θεατές παρακολούθησαν χορούς από την Δυτική Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τον Πόντο. Παρουσιάστηκαν αρκετοί χοροί, που απόλαυσαν για πρώτη φορά οι συμπολίτες μας, αφού ως γνωστόν, ο Χορευτικός Ομιλος Τρικάλων ήταν και είναι πρωτοπόρος στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης μας. Μέσα από τους χορούς, τις μουσικές, τις παραδοσιακές φορεσιές, σε μια πανδαισία χρωμάτων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Με συμβολική είσοδο 5€, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά τροφίμων που έχει ανάγκη το κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων, το οποίο καθημερινά μοιράζει πάνω από 200 μερίδες φαγητό σε συμπολίτες μας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χ.Ο.Τ. έχει βοηθήσει οικονομικά το Χαμόγελο του Παιδιού, Το Ίδρυμα Στέγη, Το Σωματείο ΑΜΕΑ Ελπίδα, Τους Πολύτεκνους των Τρικάλων, Τις Φίλες της Αγάπης, Το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Σταγών & Γαρδικίου, Το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου μας 6 φορές και πολλούς συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη.