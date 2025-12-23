Χρώματα, μουσική και δρώμενα στο παλιό εμπορικό κέντρο των Τρικάλων

Με στόχο την ενίσχυση της εικόνας του παλιού εμπορικού κέντρου, Ο Μύλος των Ξωτικών, η e-Trikala και ο Σύλλογος καταστηματαρχών της περιοχής διοργάνωσαν εκδηλώσεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Η εκκίνηση έγινε από τον πεζόδρομο της Ασκληπιού, από όπου θεατρική ομάδα με τις οδηγίες της ηθοποιού – σκηνοθέτιδας κ. Γωγώς Κατσιανάκου διέσχισε την πόλη, σταθμεύοντας στην «Ομπρέλα» του Ζογγολόπουλου και στην κεντρική πλατεία. Εκεί, παρουσιάστηκαν χριστουγεννιάτικα δρώμενα με χορό και μουσική των εορτών.

Η κύρια δράση υλοποιήθηκε στο σταυροδρόμι των οδών Πλούτωνος και Καραϊσκάκη, όπου τα κάλαντα και τα παραδοσιακά τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, υπό τη διεύθυνση του Λεωνίδα Πλαστάρα ενθουσίασαν τους πολίτες, που στη συνέχεια χόρεψαν με κέφι.

Στο ενδιάμεσο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του «Σωματείου ιδιοκτητών καταστημάτων – επαγγελματιών περιοχής ιστορικού εμπορικού κέντρου Τρικάλων» κ. Χρ. Καλλέας, ενώ παραβρέθηκε η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη.

