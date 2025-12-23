Χριστουγεννιάτικη στήριξη από την Ενωση Εφοπλιστών σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρικκαίων

Ακόμη μία επιτυχημένη συνεργασία για 34 πλημμυροπαθείς οικογένειες του Δήμου Τρικκαίων, καθώς με προσφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών παραδόθηκαν δέματα επισιτιστικής βοήθειας. Η παράδοση έγινε παρουσία της αντιδημάρχου Τρικκαίων Δήμητρας Νάτσινα και της υπεύθυνης της δράσης από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων κ. Ελένης Κωτούλα.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πάντα ανταποκρινόμενη άμεσα και ουσιαστικά στο εθνικό κάλεσμα της πατρίδας, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, το οποίο ονομάζεται συμβολικά «Άγιος Νικόλαος» και αγκαλιάζει τους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της πολύτιμης συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προσφέρθηκαν σε πλημμυροπαθείς οικογένειες του Δήμου Τρικκαίων δέματα επισιτιστικής βοήθειας σε μηνιαία βάση.

Η συνεργασία αυτή υποστηρίζει πλημμυροπαθή ηλικιωμένα άτομα και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και οικογένειες με ανήλικα τέκνα και μέλη με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια που διαμένουν σε περιοχή που έχει πληγεί καθολικά από τη φυσική καταστροφή τον Σεπτέμβρη του 2023, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστεί θερμά – και εκ μέρους των ωφελούμενων οικογενειών – την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη στήριξη των πολιτών του που χρήζουν όποιας κοινωνικής, οικονομικής και υλικής βοήθειας, τονίζοντας ότι η αλληλοβοήθεια και η συμπαράσταση σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους δημιουργεί μια σχέση ισότητας και προωθεί την κοινωνική συνοχή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προσφέρει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες συνανθρώπους μας, μέσω του σχέδιο δράσης για τη Θεσσαλία «Άγιος Νικόλαος».

Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς ανέλαβε και υλοποιεί την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τη χορήγηση εξοπλισμού σε 33 σχολεία της περιοχής, στα οποία φοιτούν 2.450 μαθήτριες και μαθητές, την αποκατάσταση εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων και εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής, καθώς και την ενίσχυση κομβικών δομών υγείας. Επιπροσθέτως, χρηματοδοτούνται έργα που ενισχύουν κοινωνικές δομές και χώρους πρόνοιας, με έμφαση στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Το ανθρωπιστικό αποτύπωμα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, είναι ισχυρό και συνεπές, έχοντας προσφέρει πάνω από 130.000.000 ευρώ στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσεων, τα τελευταία χρόνια. Το συλλογικό έργο κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας επικεντρώνεται σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, έργα φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

