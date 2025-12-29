“Χριστουγεννιάτικη Ιστορία 10 χρόνια μετά” από τους απόφοιτους του Λυκείου Πύλης

Με πρωτοβουλία των αποφοίτων συμμαθητών του Σχολικού Έτους 2015-16 από το Λύκειο Πύλης, παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία 10 Χρόνια μετά», ανεβάζοντας το έργο ξανά με τον φιλάργυρο Σκρούτζ παίζοντας οι ίδιοι καταπληκτικά τους ρόλους τους, ενθουσιάζοντας τον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πύλης όπου έλαβε χώρα η παράσταση.

Για την παραπάνω εκδήλωση συνεργάστηκαν Δήμος Πύλης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης.

Την εκδήλωση άνοιξε η κ. Βάσω Χάμου πρώην μαθήτρια με σύντομο χαιρετισμό.

Χαιρετισμό έκαναν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βάσω Παλλαντζά και η κ. Νόνα Βασιλείου.

Επίσης πριν την παράσταση τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Πύλης όπου τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα άσματα.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων κ. Παν. Τσόλας, ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Καλαντζής και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης κ. Δημήτριος Πανάγος.

Να επισημάνουμε ότι την όλη επιμέλεια της παράστασης είχε η Καθηγήτρια και πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαρίνα Πανάγου με την συνεργασία των Καθηγητριών κ. Φλώρας Οικονόμου και της κ. Βιβής Γεωργοπούλου.