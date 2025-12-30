Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, μουσική και χαμόγελα για την τόνωση της αγοράς

Τα Τρίκαλα πλημμύρισαν από χαρά, μουσική και χαμόγελα μέσα από μια σειρά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που στόχο είχαν την τόνωση της τοπικής αγοράς, την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης «Όταν η πόλη λάμπει», πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Επιμελητηρίου Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, στην πλατεία Δεσποτικού, στη λαϊκή αγορά, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, δημιουργώντας χαρούμενο χριστουγεννιάτικο κλίμα σε όλο το εμπορικό κέντρο.

Τα παιδιά απόλαυσαν δράσεις όπως face painting, θεατρική παράσταση με μεγάλες κούκλες, μουσική, χορό και οι νέες και νέοι συμμετείχαν σε μουσικά live, που γέμισαν την πόλη με ζωντάνια και θετική διάθεση.

Η επιτυχία της δράσης ανέδειξε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας των τοπικών φορέων και επιβεβαίωσε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Οι συνδιοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και τους καλούν να συνεχίσουν να στηρίζουν την τοπική αγορά και τα τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις της πόλης μας.

Ευτυχισμένο το νέο έτος 2026 με υγεία, αισιοδοξία, δημιουργικότητα και νέες ευκαιρίες για όλους. Καλή χρονιά!