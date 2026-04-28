Χρηματοδότηση 710.000 ευρώ για την αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου Πύλης

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία του Δήμου Πύλης σηματοδοτεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Πύλης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Δημοτικής Αρχής στην ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Με αποφασιστικότητα και στοχευμένες παρεμβάσεις, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στην Αθήνα προκειμένου να προωθήσει το ζήτημα της χρηματοδότησης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και φέρνοντας ένα αποτέλεσμα που για χρόνια αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση, με βασικό θέμα τη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατασκευή νέων κερκίδων καθώς και σύγχρονων βοηθητικών χώρων, όπως αποδυτήρια και εγκαταστάσεις υγιεινής, που θα καλύπτουν τις ανάγκες αθλητών και επισκεπτών.

Η συντονισμένη προσπάθεια και η αποτελεσματική συνεργασία απέδωσαν άμεσα καρπούς καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 710.830 ευρώ, ένα ποσό που δίνει νέα δυναμική στην υλοποίηση του έργου και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς αθλητικού χώρου αλλάζοντας τα δεδομένα για τον τοπικό αθλητισμό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την καθημερινότητα των δημοτών και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες άθλησης για τη νεολαία.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Αθανάσιος Λιούτας, ο οποίος με ουσιαστική συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίηση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με σχέδιο, συνέπεια και ισχυρή πολιτική βούληση να διεκδικεί και να υλοποιεί έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη του τόπου, επενδύοντας στο αθλητισμό, τη νέα γενιά και το μέλλον του Δήμου Πύλης.