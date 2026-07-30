Χορός και ενθουσιασμός στο 1ο Αντάμωμα Ξυλοπαροικιωτών

Με στόχο να καταστεί θεσμός, πραγματοποιήθηκε το 1ο Αντάμωμα Ξυλοπαροικιωτών, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στην πλατεία του χωριού του Δήμου Τρικκαίων.

Ο χορός, η διασκέδαση, ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος στους Ξυλοπαροικιώτες που, είτε διαμένουν στο χωριό, είτε μετέβησαν σε αυτό από Τρίκαλα, Αθήνα, Λάρισα, Βόλο και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η φετινή συνάντηση των μόνιμων κατοίκων με τους εσωτερικούς μετανάστες αποτέλεσε μια τομή, καθώς επισημοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νίκος Τζερεμές και τα μέλη του συμβουλίου Χριστίνα Πατούκα και Θανάσης

Καρτσιούκας, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων. Τον οποίον εκπροσώπησαν, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, ο πρόεδρος ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητικών Χώρων Κώστας Αργυρίου και η πρόεδρος του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δενδροχωρίου, Γιάννα Ντάκου – Μπακάλη.

Από το γραφείο Τύπου