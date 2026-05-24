Χορωδιακή συναυλία – αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη

Με βαθύ σεβασμό στη μνήμη και στο έργο του μεγάλου δημιουργού Βασίλη Τσιτσάνη, πέντε χορωδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη χορωδιακή συναυλία – αφιέρωμα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 20:30, στο Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, την πόλη που γέννησε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της ελληνικής λαϊκής ψυχής.

Περισσότεροι από 90 χορωδοί θα ανέβουν επί σκηνής για να ζωντανέψουν τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο, τραγούδια που περπάτησαν δίπλα στον λαό, στα βάσανα, στους έρωτες, στους καημούς και στις μικρές χαρές της ζωής. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν βιαστικά, η μουσική του Τσιτσάνη παραμένει ένα σταθερό καταφύγιο μνήμης και αλήθειας· μια φλόγα που συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων.

Τη διεύθυνση των χορωδιών, τη διδασκαλία και τις εναρμονίσεις υπογράφει ο Παναγιώτης Τσουκνίδας, ενώ στο πιάνο και επίσης στη διδασκαλία των χορωδιών βρίσκεται ο Ανδρέας Ξενόπουλος.

Στην μουσική αυτή εργασία συμμετέχουν οι χορωδίες:

• Χορωδία Ενηλίκων Piano Plus Festival

• Χορωδία Ενηλίκων «Στέγη για τη Μουσική» (Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς)

• Χορωδία Παναγίας Βρυούλων

• Χορωδία Λυρείου Παιδικού Χωριού

• Νεανική Χορωδία «Legatti» (Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς)

Η συναυλία αυτή αποτελεί μια κοινή κατάθεση ψυχής. Μια συνάντηση ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και τόπων που ενώνονται μέσα από τη δύναμη της χορωδιακής έκφρασης και την αλήθεια του ελληνικού τραγουδιού.

Το μουσικό αυτό αφιέρωμα θα παρουσιαστεί επίσης στη Βοιωτία και στην Αθήνα, συνεχίζοντας το ταξίδι της μουσικής του Τσιτσάνη εκεί όπου ανήκει πάντα: κοντά στους ανθρώπους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.