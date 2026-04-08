Χορευτές ανέδειξαν τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη 12η Γιορτή στα Τρίκαλα

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η 12η Γιορτή Χορού – Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου Σίμου, ο οποίος χαιρέτησε τη σημαντική αυτή πολιτιστική διοργάνωση.

Η πόλη γέμισε χρώματα, μουσικές και αυθεντική ελληνική ψυχή, επιβεβαιώνοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του θεσμού.

Περισσότεροι από 650 χορευτές, μέλη 20 συλλόγων, παρουσίασαν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι μέσα από παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές φορεσιές και ζωντανή μουσική, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη διαφορετικότητα της ελληνικής παράδοσης.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε με επιτυχία από το Κέντρο Χορού Τρικάλων «Τρίκκη», ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Σε αναλυτική του τοποθέτηση για το φεστιβάλ, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, κ. Σίμος τόνισε ότι ο παραδοσιακός χορός αποτελεί έκφραση μνήμης, ιστορίας και ταυτότητας, επισημαίνοντας πως σε μια εποχή διαρκών αλλαγών η διατήρηση των ριζών μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα κάθε δράση που προάγει τον πολιτισμό, την παιδεία και την κοινωνική συνοχή, καθώς ο πολιτισμός αποτελεί θεμέλιο μιας σύγχρονης και δίκαιης κοινωνίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει αντίστοιχους πολιτιστικούς θεσμούς και δράσεις σε όλη την επικράτειά της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση της παράδοσης και στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.