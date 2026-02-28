Χειροπέδες σε 47χρονο για κατοχή αποξηραμένων φύλλων κάνναβης

Συνελήφθη, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 47χρονος.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «LAURI», βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα αποξηραμένων φύλλων κάνναβης, βάρους 33 γραμμαρίων.

(*) Επίσης συνελήφθη χθες το πρωί στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, από αστυνομικούς αυτής, 48χρονος, δυνάμει εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Τρικάλων, για φοροδιαφυγή.