Χειροπέδες σε Τρικαλινό για κατοχή ηρωίνης και δενδρυλλίων κάνναβης

Με ποσότητα ηρωίνης και δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούσε στην αυλή του σπιτιού του συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας Τρικαλινός.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, χθες (10-10-2025) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο δράστης κατελήφθη να κατέχει μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης σε μορφή σκόνης, βάρους -0,2- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν:

• στον αύλειο χώρο, -3- δενδρύλλια κάνναβης από -1- έως -1,2- μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και

• στο εσωτερικό, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους -32- γραμμαρίων