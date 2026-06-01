Χειροπέδες σε δύο Τρικαλινές – Είχαν τη μουσική στη διαπασών

Συνελήφθησαν, χθες (31-05-2026) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, δύο ημεδαπές γυναίκες, διότι η μία εξ αυτών κατελήφθη να λειτουργεί ως προσωρινά υπεύθυνη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της δεύτερης -η οποία απουσίαζε κατά την ώρα του ελέγχου και προσήλθε αργότερα-, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος με την χρήση ενισχυτή και ηχείων, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.



