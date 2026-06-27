Χειροπέδες σε ανήλικο, στον πατέρα του και σε έναν 29χρονο για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθησαν, δύο άτομα στα Τρίκαλα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα ανήλικος, χθες το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.