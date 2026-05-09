Χειροπέδες σε άνδρα στην Πύλη – Αφαίρεσε ηλεκτρικές συσκευές από αποθήκη του Δήμου

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. κατέληξε ένας άνδρας στην Πύλη ο οποίος εισήλθε σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Πύλης και αφαίρεσε ηλεκτρικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, την 20/03-22/04-2026 σε περιοχή του Δήμου Πύλης, αφαιρέθηκε, από αποθηκευτικό χώρο που ανήκει στον Δήμο, διάφορα αντικείμενα (ηλεκτρικές συσκευές κ.α.)

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος παρέδωσε τα αφαιρεθέντα, τα οποία είχε αποκρύψει σε χώρο του και ακολούθως, αποδόθηκαν σε αρμόδιο του Δήμου.